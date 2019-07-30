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АО «Алтайэнергосбыт» перечислило денежные призы участникам акции «Зарегистрируйся и выиграй!»

АО «Алтайэнергосбыт» подвело итоги акции «Зарегистрируйся и выиграй!», перечислив по 300 рублей на лицевой счёт клиентам. Согласно правилам участия в акции, денежный приз получил каждый второй впервые зарегистрированный пользователь «Личного кабинета клиента», выполнивший все условия.

Логотип.
Логотип.
архив АО "Алтайэнергосбыт"

Чтобы стать участником, абонентам нужно было в период с 01 июня 2019 г. по 30 июня 2019 г. впервые зарегистрироваться в сервисе «Личный кабинет клиента» на корпоративном сайте АО «Алтайэнергосбыт», оплатить электроэнергию, потреблённую в мае 2019 года, долги за предыдущие периоды и пеню в онлайн сервисе «Личный кабинет клиента».

Валерий Нагорнов,
генеральный директор АО «Алтайэнергосбыт»:

Всего за один месяц проведения акции было зафиксировано более 1100 регистраций в «Личном кабинете клиента». В целом, сервис стремительно набирает популярность. Мы уверены, что в дальнейшем всё большее число наших абонентов по достоинству оценят простоту и удобство его использования. Это возможность оплатить электроэнергию, следить за состоянием своего лицевого счёта, передать показания прибора учёта, а также многое другое, и всё это, не выходя из дома.

Итоги акции «Зарегистрируйся и выиграй!» опубликованы на сайте АО «Алтайэнергосбыт» в разделе «Население».

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