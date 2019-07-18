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АО «Алтайэнергосбыт» принимает участие в операции «Должник» совместно судебными приставами

С целью взимания долгов за электроэнергию сотрудники АО «Алтайэнергосбыт» в течение 1,5 месяцев будут принимать участие в совместной отработке исполнительных производств в пользу АО «Алтайэнергосбыт», которая стартовала с середины июля на Алтае. Она организована Управлением Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю и адресно будет направлена на взимание задолженности в пользу организаций топливно-энергетического комплекса.

Операция «Должник».
Операция «Должник».
Фото: АО «Алтайэнергосбыт».

В ходе рейдов во всех районах и городах Алтайского края будет осуществляться подомовой и поквартирный обход должников, где должникам будет предлагаться немедленно оплатить долги. В случае отказа, судебный пристав-исполнитель незамедлительно может приступить к описи и аресту имущества (автомобили, техника, мобильный телефоны, ювелирные изделия, ценные вещи и т.д.) для последующей его реализации в счет оплаты долга.

Напоминаем, что в случае непогашения задолженности в срок для добровольного исполнения судебными приставами-исполнителями применяются меры принудительного исполнения: списание денежных средств со всех счетов (карт) должника, находящихся в банках и иных кредитных организациях, заработной платы и пенсии. В отношении должника будет применено ограничение на выезд за пределы Российской Федерации. Кроме того, по истечении срока для добровольного исполнения с должника будет взыскан исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга, но не менее 1000 рублей.

В ходе рейдов с гражданами проводятся разъяснительные беседы.

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