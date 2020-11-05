Аптеки отказываются принимать рецепты на русском языке

Жительница Омска рассказала, что из-за «неправильного рецепта» не смогла купить в аптеке лекарство для лечения пневмонии.

«Мне отказали в продаже, объяснив, что рецепт выписан не по правилам — наименования лекарств перечислены на русском, а не на латинском языке. Сказать, что я была расстроена и подавлена, ничего не сказать. Бабушке плохо, а лекарство достать невозможно даже с рецептом», — посетовала сибирячка.

Оказалось, что с подобной проблемой столкнулись и другие жители города. В паблике «Омск ВК» женщина рассказала, что в аптеке сослались на приказ главы регионального минздрава Ирины Солдатовой.

«Уважаемая госпожа Солдатова. Вы до каких пор будете издеваться над жителями? Вы для какой цели приехали сюда из Москвы? Терапевт выписала мне рецепт на азитромицин. Ни в одной аптеке этого препарата не было! Сегодня я узнала, что он появился в одной аптеке. Я попросила сына съездить, но отказались выдать даже по рецепту, потому что выписан на „русском языке“, а нужно на латыни. Сослались на приказ Солдатовой о том, что теперь все рецепты, касающиеся жизненно-важных антибиотиков, пишутся на латыни. У меня вопрос: почему такая несогласованность с поликлиниками и почему из-за этого должны страдать пациенты», — написала возмущенная омичка.

Рецепт. Коронавирус. newsomsk.ru.

Представитель омского фармрынка на условиях анонимности прокомментировал изданию ситуацию.

«На фото я вижу неправильно оформленный рецепт. Здесь распространенное отступление от нормы — врач сделал назначение не на латыни. Еще часто забывают указать возраст пациента, дозировку, длительность приема препарата и так далее. Есть приказы минздрава РФ, где прописано, что все рецепты должны выписываться врачами только на латыни по международным непатентованным наименованиям. То есть по логике, если рецепт на препарат выписан не по латыни и по непантенованному наименованию, мы не должны его отпускать клиенту», — разъяснил собеседник.

При этом, отметил он, в реальности лишь 10% рецептов выписываются по всем правилам или более-менее приближенно к ним.

«Все остальные нам приносят или на клочке туалетной бумаге без печати и подписи врача, или на рецептурном бланке, но на русском, английском, французском, каком угодно языке, только не на латыни. Сплошь и рядом в рецептах указаны не международные наименования, а торговые. Правильно выписанных рецептов настолько мало, что если бы мы отпускали препараты только по ним, у нас бы совсем не было выручки. Поэтому, естественно, мы принимаем практически все рецепты», — добавил специалист.

Он предположил, что аптеки могли бы и предупредить, чтобы они не продавали лекарства по неверно оформленным рецептам, так как из-за пандемии проходят жесткие проверки.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил выяснить, по какой причине из аптек пропали препараты, необходимые для лечения COVID-19.