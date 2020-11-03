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Жизнь

«В аптеках должны быть лекарства»: Виктор Томенко поручил выяснять причины отсутствия препаратов

Все больные в Алтайском крае должны быть обеспечены лекарствами, заявил глава региона Виктор Томенко. Его слова приводит пресс-служба правительства края.

Лекарства, таблетки.
Лекарства, таблетки.
CC0

В частности, необходимо выяснять причины отсутствия препаратов в конкретном населенном пункте (ажиотажный спрос или отсутствие поставок) и, исходя из ситуации, обращаться в минздрав, Росздравнадзор для дальнейшего решения сложившейся ситуации, заявил губернатор.

Томенко отметил, что система здравоохранения края должна готовиться исполнить поручение президента России Владимира Путина по обеспечению бесплатными лекарствами жителей региона, заболевших коронавирусной инфекцией и проходящих лечение дома.

На это край получит 87 млн рублей из федеральной казны.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
altairegion22.ru

«Надо активизировать работу с поставщиками лекарств, определить, как людям будут доставаться эти лекарства, вести списки. Возможно, организовать доставку, для этого привлекать волонтеров. Людей, которые лечатся дома, по всему краю — тысячи. Все больные должны быть обеспечены лекарствами. Но в аптеках должны быть лекарства, чтобы те, кто болеет гриппом или ОРВИ, также имели возможность их приобрести», — сказал Виктор Томенко.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал недопустимой нехватку лекарств на фоне эпидемии коронавируса.

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