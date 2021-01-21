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АПЗ «Ротор» провёл благотворительную акцию для детских домов города Барнаула

Накануне новогодних праздников АПЗ «Ротор», с заботой о здоровье подрастающего поколения, провёл благотворительную акцию для детей-сирот из детских домов Барнаула.

Компрессорный небулайзер «Ротор Бриз».
Компрессорный небулайзер «Ротор Бриз».
АПЗ «Ротор»

Подарками к новому году стала новая медицинская техника, выпущенная предприятием в декабре 2020 г. — компрессорные небулайзеры «Ротор Бриз», предназначенные для профилактики заболеваний органов дыхания. Учреждения, в которых проживают самые маленькие воспитанники, кроме небулайзеров, получили от «Ротора» мясорубки и блендер.

Небулайзеры «Ротор Бриз»
Небулайзеры «Ротор Бриз»
АПЗ «Ротор»

Завод «Ротор» от всей души желает в 2021-ом году крепкого здоровья всем детям и взрослым!

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с специалистом

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