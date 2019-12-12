Аquastar – современный клуб плавания для взрослых и детей.

50 человек выполнивших спортивные разряды от юношеских до взрослых;
36 человек ставших победителями и призерами областных, региональных и всероссийских соревнований по плаванию;
18 человек ставших участниками международных соревнований по триатлону Iron man;
6 человек ставших участниками международных соревнований Oceanman;
- Групповые занятия для детей. Безопасные и эффективные тренировки для вашего ребенка.
- Групповые занятия для взрослых. Учим технично плавать взрослых, даже с нулевым уровнем. Тренировки проходят в новых и чистых бассейнах Новосибирска, в группе соответвующей вашему уровню.
- Собеседование с тренером. Определяем вашу подготовку на сегодняшний день, учитываем ваши пожелания и цели.
- Разрабатываем программу вашей подготовки. Подбираем группу согласно вашему уровню.
- Доводим вас до результата при соблюдении рекомендаций тренера и регулярном посещении занятий.
Аquastar регулярно проводит спортивные сборы по плаванию в: Греции, ОАЭ, Италии, Франции, Кипре, Хорватии, Тайланде, Сочи, на озере Иссык-Куль в Киргизии. Сборы расчитаны на разные уровни подготовки детей и взрослых. Как правило, во всех взрослых сборах помимо тренировок в бассейне присутствуют тренировки по плаванию на открытой воде, а также ОФП и сухое плавание с резиной.
2−3 раза в неделю в группе по вашему уровню в 5-ти бассейнах Новосибирска:
- в бассейне СибУПК (проспект Маркса, 26/2),
- в Академгородке в «Академ-Ремиксе» (улица Мусы Джалиля, 14/1),
- в бассейне жилого комплекса «Жуковка» (улица Победы, 55) и
- в Кольцово, в бассейне гимназии № 21 (ул. Кольцово пос., 30-а)
- в бассейне СибАГС (ул. Нижегородская, 6)
Результат — неизбежен!
Звони!
Тел.: 8−923−179−28−25
Сайт: aquastarswim.ru