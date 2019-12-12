Аquastar – современный клуб плавания для взрослых и детей.

Сборы:

Аquastar регулярно проводит спортивные сборы по плаванию в: Греции, ОАЭ, Италии, Франции, Кипре, Хорватии, Тайланде, Сочи, на озере Иссык-Куль в Киргизии. Сборы расчитаны на разные уровни подготовки детей и взрослых. Как правило, во всех взрослых сборах помимо тренировок в бассейне присутствуют тренировки по плаванию на открытой воде, а также ОФП и сухое плавание с резиной.