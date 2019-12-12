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Аquastar — современный клуб плавания для взрослых и детей

Аquastar – современный клуб плавания для взрослых и детей.
Аquastar – современный клуб плавания для взрослых и детей.
Фото: архив клуба плавания Аquastar.
Всего за 3 года Аquastar выпустил:

50 человек выполнивших спортивные разряды от юношеских до взрослых;

36 человек ставших победителями и призерами областных, региональных и всероссийских соревнований по плаванию;

18 человек ставших участниками международных соревнований по триатлону Iron man;

6 человек ставших участниками международных соревнований Oceanman;

Аquastar – современный клуб плавания для взрослых и детей.
Аquastar — современный клуб плавания для взрослых и детей.
Фото: архив клуба плавания Аquastar.
Мы проводим:
  • Групповые занятия для детей. Безопасные и эффективные тренировки для вашего ребенка.
  • Групповые занятия для взрослых. Учим технично плавать взрослых, даже с нулевым уровнем. Тренировки проходят в новых и чистых бассейнах Новосибирска, в группе соответвующей вашему уровню.
Аquastar – современный клуб плавания для взрослых и детей.
Аquastar — современный клуб плавания для взрослых и детей.
Фото: архив клуба плавания Аquastar.
Доводим до результата всего за 3 шага:
  1. Собеседование с тренером. Определяем вашу подготовку на сегодняшний день, учитываем ваши пожелания и цели.
  2. Разрабатываем программу вашей подготовки. Подбираем группу согласно вашему уровню.
  3. Доводим вас до результата при соблюдении рекомендаций тренера и регулярном посещении занятий.
Сборы:

Аquastar регулярно проводит спортивные сборы по плаванию в: Греции, ОАЭ, Италии, Франции, Кипре, Хорватии, Тайланде, Сочи, на озере Иссык-Куль в Киргизии. Сборы расчитаны на разные уровни подготовки детей и взрослых. Как правило, во всех взрослых сборах помимо тренировок в бассейне присутствуют тренировки по плаванию на открытой воде, а также ОФП и сухое плавание с резиной.

Аquastar – современный клуб плавания для взрослых и детей.
Аquastar — современный клуб плавания для взрослых и детей.
Фото: архив клуба плавания Аquastar.
Занятия проходят:

2−3 раза в неделю в группе по вашему уровню в 5-ти бассейнах Новосибирска:

  • в бассейне СибУПК (проспект Маркса, 26/2),
  • в Академгородке в «Академ-Ремиксе» (улица Мусы Джалиля, 14/1),
  • в бассейне жилого комплекса «Жуковка» (улица Победы, 55) и
  • в Кольцово, в бассейне гимназии № 21 (ул. Кольцово пос., 30-а)
  • в бассейне СибАГС (ул. Нижегородская, 6)

Результат — неизбежен!

Звони!

Клуб плавания для взрослых и детей Аquastar

Тел.: 8−923−179−28−25

Сайт: aquastarswim.ru

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