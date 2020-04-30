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Жизнь

Арбитражного управляющего на Алтае будут судить за мошенничество при банкротстве фермеров

В Алтайском крае арбитражный управляющий предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве, сообщает региональный СК.

Банкротство.
Банкротство.
СС0

Завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего арбитражного управляющего, его обвиняют «мошенничестве в крупном размере».

«В 2016 году к обвиняемому обратились директор ООО и руководитель одного из крестьянско-фермерских хозяйств края с просьбой провести процедуру банкротства в отношении возглавляемых ими предприятий», — рассказали в СК.

Управляющий, по данным ведомства, решил схитрить — поняв, что «предприниматели не осведомлены о порядке и условиях ведения дел о банкротстве, а также условиях выплаты арбитражному управляющему вознаграждения и возмещения расходов».

«На протяжении полутора лет обвиняемый частями получал от предпринимателей деньги за ведение дела о банкротстве, тем самым получив более 960 тыс. рублей», — уточнили в ведомстве.

Мужчина своей вины не признал, утверждая, что полученные деньги являются займом, так как он брал их в долг.

Следствие наложило арест на имущество обвиняемого в размере более 2 млн рублей. Вскоре арбитражный управляющий предстанет перед судом.

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