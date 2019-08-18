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Жизнь

«Арбузы» и «бобики» в барнаульском аэропорту показали блеск и красоту своих ливрей

18 августа — День воздушного флота России. Накануне этого праздника во многих сибирских аэропортах прошли фотосессии для любителей авиационной фотографии (споттеров).

В барнаульском аэропорту.
В барнаульском аэропорту.
Алексей Мартышкин

В барнаульском аэропорту имени Г.С. Титова летний споттинг состоялся в два этапа. Фотографы снимали взлеты и посадки самолетов, зону стоянки и процесс обслуживания лайнеров.

Самолеты словно чувствовали, что находятся в объективах, и «красовались» перед фотографами. А потом — взлет и «взмах крыльями» до новых встреч.

В летнем споттинге приняли участие воздушные суда авиакомпаний: КрасАвиа, Аэрофлот, ИрАэро, СиЛа, Азур Эйр, Аэрофлот, Уральские Авиалинии, Сибирь, ИрАэро, ЮВТ АЭРО.

Журналисты altapress.ru поздравляют всех авиаторов с праздником. И традиционный тост — чтобы количество взлетов всегда совпадало с количеством мягких посадок. От винта!

Выдержки из словаря авиационного сленга:

  • Airbus — арбуз;
  • Boeing — бобик;
  • Boeing-737 — маленький Боинг;
  • Boeing-747 — горбатый, толстолобик;
  • Boeing-777 — три топора;
  • Туполь, тушка, тушкан — любой самолет ОКБ Туполева.
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