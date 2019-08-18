«Арбузы» и «бобики» в барнаульском аэропорту показали блеск и красоту своих ливрей

В барнаульском аэропорту имени Г.С. Титова летний споттинг состоялся в два этапа. Фотографы снимали взлеты и посадки самолетов, зону стоянки и процесс обслуживания лайнеров.
Самолеты словно чувствовали, что находятся в объективах, и «красовались» перед фотографами. А потом — взлет и «взмах крыльями» до новых встреч.
В летнем споттинге приняли участие воздушные суда авиакомпаний: КрасАвиа, Аэрофлот, ИрАэро, СиЛа, Азур Эйр, Аэрофлот, Уральские Авиалинии, Сибирь, ИрАэро, ЮВТ АЭРО.
Журналисты altapress.ru поздравляют всех авиаторов с праздником. И традиционный тост — чтобы количество взлетов всегда совпадало с количеством мягких посадок. От винта!
Выдержки из словаря авиационного сленга:
- Airbus — арбуз;
- Boeing — бобик;
- Boeing-737 — маленький Боинг;
- Boeing-747 — горбатый, толстолобик;
- Boeing-777 — три топора;
- Туполь, тушка, тушкан — любой самолет ОКБ Туполева.