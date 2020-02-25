Аренда диагностических стендов в СПб

Одно из направлений работы компании «Градус» — предоставление в аренду нагрузочного стенда для физических и юридических лиц. Нагрузочный модуль представляет диагностический стенд, который относится к специальному оборудованию. Он используется в строительстве, на предприятиях разного профиля работы. Нагрузочный модуль требуется в следующих случаях

для проведения диагностики дизельного генератора на объекте;

для проверки работоспособности нового оборудования.

Не все компании и предприятия могут выделить деньги из бюджета на покупку дорогостоящего специнструмента. Аренда передвижного компрессора, генератора или диагностического стенда — это возможность сэкономить деньги и время. Не нужно тратить средства на покупку и последующее обслуживание специализированных установок. Диагностические стенды оперативно доставляются на любой объект в СПб и области. Они пригодятся, если есть подозрения, что генератор перестал выдавать расчетную мощность. Проверить работоспособность можно, подключив к стенду требуемую нагрузку. Если будут выявлены неисправности, то своевременный ремонт предотвратит серьезные повреждения, необходимость покупки нового генератора.

Аренда нагрузочного стенда — выгодное и удобное решение, если нужно быстро проверить работоспособность нового оборудования, убедиться в том, что все работает как надо. Не нужно тратить деньги на покупку дорогостоящего специнструмента. Предварительная диагностика позволит оснастить цех или строительную площадку исправными агрегатами, что исключит потери времени и непредвиденные расходы в будущем.

Как проводится диагностика генераторов?

Свяжитесь с менеджерами компании «Градус» удобным способом, чтобы обсудить организационные вопросы. Инженеры доставят модуль на объект собственным транспортом, выполнят подключение и замеры посредством подобранных программ испытаний. После завершения диагностики клиент получает комплексный отчет, к которому прилагаются рекомендации по устранению обнаруженных дефектов. Возможна аренда модулей без оператора.

При предоставлении модулей в аренду с каждым клиентом заключается официальный договор. Возможна оплата с отсрочкой. За доставку стендов отвечают сотрудники компании-арендодателя, которые привозят устройства на объект в СПб и области в предварительно согласованное с заказчиком время.