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Жизнь

Арестован за превышение милоты. Новосибирский кот организовал массовый побег из ветклиники

Кот Василий из Новосибирска организовал массовый побег из ветклиники, пишет НДН.инфо. Поздно вечером там сработал датчик движения. Сигнал тревоги тут же поступил в дежурную часть охранного предприятия.

Свободу коту!
Свободу коту!

Группы быстрого реагирования, прибывшая на вызов, не обнаружили следов взлома. Оказалось, что в ветклинике на ночь оставался кот, который умеет открывать клетку и, возможно, датчик охраны среагировал на его передвижение по клинике.

Видеозапись подтвердила эту гипотезу. На кадрах видно, как кот выбрался из клетки и пробрался в помещение стационара, где содержатся другие животные. Именно на его передвижения и среагировала охранная сигнализация.

Кот. Белый котенок
Кот. Белый котенок
СС0

Соучредитель клиники «Дарвин» Марианна Дымченко рассказала, что кот Вася очень смышлёный: ветврачи не раз наблюдали, как он отодвигал лапкой задвижку в дверце клетки и выходил на прогулку.

Возможно, Васька поделился своим опытом с ещё одной пациенткой клиники — кошкой Пумой. В следующий раз из клетки уже она, и в дежурную часть вновь поступил тревожный сигнал.

Охранники не стали передавать нарушителей в полицию, ограничившись поглаживанием за ушами, пишет издание.

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