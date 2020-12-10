Арестована красивая и богатая топ-менеджер «Ростеха» за новосибирские махинации

По данным газеты «Коммерсантъ», Алла Лалетина фиктивно трудоустроила в московское представительство «Новосибирского завода искусственного волокна» (входит в «Ростех») 14 человек. А их зарплаты якобы передавались самой главе департамента.
При этом светская дама словно на секунду забыла, что это предприятие занимается производство головных частей ракет для комплексов «Искандер» и реактивных снарядов для систем залпового огня «Смерч» и «Ураган». И все новые работники оборонного предприятия тщательно проверяются.
Преступление теперь уже бывшего топ-менеджера было раскрыто службой безопасности самого «Ростеха», она обвиняется в крупном мошенничестве.
При этом Алла Лалетина будет находиться под стражей в своем доме на Рублевке.
Ранее бизнес-леди преподавала в МГИМО и награждалась Орденом Дружбы.