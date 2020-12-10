Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 декабря
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Арестована красивая и богатая топ-менеджер «Ростеха» за новосибирские махинации

Бывшая глава департамента по правовым вопросам госкорпорации «Ростех» Алла Лалетина отправлена под домашний арест. Ее обвиняют в оформлении на работу в подведомственных организациях «мертвых душ», в том числе в Новосибирской области.

Алла Лалетина, бывший топ-менеджер госкорпорации "Ростех"
Алла Лалетина, бывший топ-менеджер госкорпорации "Ростех"
Сайт "Ростех"

По данным газеты «Коммерсантъ», Алла Лалетина фиктивно трудоустроила в московское представительство «Новосибирского завода искусственного волокна» (входит в «Ростех») 14 человек. А их зарплаты якобы передавались самой главе департамента.

При этом светская дама словно на секунду забыла, что это предприятие занимается производство головных частей ракет для комплексов «Искандер» и реактивных снарядов для систем залпового огня «Смерч» и «Ураган». И все новые работники оборонного предприятия тщательно проверяются.

Преступление теперь уже бывшего топ-менеджера было раскрыто службой безопасности самого «Ростеха», она обвиняется в крупном мошенничестве.

При этом Алла Лалетина будет находиться под стражей в своем доме на Рублевке.

Ранее бизнес-леди преподавала в МГИМО и награждалась Орденом Дружбы.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость