Арестована красивая и богатая топ-менеджер «Ростеха» за новосибирские махинации

Бывшая глава департамента по правовым вопросам госкорпорации «Ростех» Алла Лалетина отправлена под домашний арест. Ее обвиняют в оформлении на работу в подведомственных организациях «мертвых душ», в том числе в Новосибирской области.

По данным газеты «Коммерсантъ», Алла Лалетина фиктивно трудоустроила в московское представительство «Новосибирского завода искусственного волокна» (входит в «Ростех») 14 человек. А их зарплаты якобы передавались самой главе департамента.

При этом светская дама словно на секунду забыла, что это предприятие занимается производство головных частей ракет для комплексов «Искандер» и реактивных снарядов для систем залпового огня «Смерч» и «Ураган». И все новые работники оборонного предприятия тщательно проверяются.

Преступление теперь уже бывшего топ-менеджера было раскрыто службой безопасности самого «Ростеха», она обвиняется в крупном мошенничестве.

При этом Алла Лалетина будет находиться под стражей в своем доме на Рублевке.

Ранее бизнес-леди преподавала в МГИМО и награждалась Орденом Дружбы.