Археологи изучили древние алтайские камни. Их «подкармливали» кочевники

Российские археологи изучили древние оленные камни в горах Алтая. С их помощью можно восстановить быт кочевников начала I тыс. до н. э, пишет журнал « Наука в Сибири ».

Оленными камнями называют древние картины — плиты и валуны, на которых нанесены изображения. Оленные камни бывают как совсем небольшие, так и высотой до четырех метров. Они часто связаны с погребальными и мемориальными комплексами кочевников.

Все оленные камни изображают антропоморфные образы. По изображениям можно увидеть, какими были предметы культуры того времени. Ученые уже собрали большую коллекцию различных кинжалов, чеканы (оружие ближнего боя), топоры, мечи, ножи, щиты, панцирь, луки.

«Если все оленные камни собрать в одном месте, то они будут представлять скопления людей разного возраста, статуса и даже разных этносов. Раньше считалось, что такие изваяния устанавливали только умершим воинам, но сейчас понятно, что на них отражены разные слои населения, в том числе женщины», — рассказывает заведующий кафедрой археологии, этнографии и музеологии АлтГУ Алексей Тишкин.

На некоторых камнях ученые нашли остатки краски и сделали вывод, что эти памятники раскрашивались, на них могла надеваться одежда.

Также исследователи обнаружили следы жира около ртов, что свидетельствует о религиозной традиции подкармливать духов умерших. Для ранних кочевников смерть не была концом жизни, а означала переход в другое состояние. Поэтому живые должны были заботиться об умерших.

Так, в погребальную камеру кочевники клали деревянное блюдо с самым жирным куском баранины. Была ли такая ритуальная практика характерна для людей, создававших оленные камни, или их переиспользовали уже в более поздние эпохи, пока остается вопросом.

Изучать загадочные камни планируют и далее.