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Жизнь

Археологи нашли древнюю пряжу, которую делали неандертальцы

Группа археологов из Испании, США и Франции обнаружила одно из древнейших прямых доказательств использования натуральных волокон для создания пряжи. Оно датируется периодом среднего палеолита (30 тыс.—300 тыс. лет назад).

Неандертальцы.
Неандертальцы.
СС0

Соответствующая статья опубликована в журнале Scientific Reports.

До этого открытия самые старые обнаруженные фрагменты волокон были найдены на стоянке Охало II в Израиле. Найденные тогда образцы датируются примерно 19 тыс. лет назад.

Результаты нового исследования свидетельствуют о том, что волоконная технология намного старше и что когнитивные способности неандертальцев, возможно, были выше, чем считалось ранее.

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Исследователи обнаружили шестимиллиметровый фрагмент пряжи, состоящий из трех пучков волокон, скрученных вместе и прикрепленных к 60-миллиметровому тонкому каменному инструменту.

Древние мантры на скале.
Древние мантры на скале.
gorno-altaisk.info

Авторы предполагают, что шнур был обернут вокруг инструмента и служил в качестве ручки или был частью сети или мешка, в который был упакован инструмент.

Найденный в южнофранцузском местечке Абри-дю-Марас фрагмент доисторического волокна был изготовлен, согласно проведенной датировке, от 41 до 52 тыс. лет назад.

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