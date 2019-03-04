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Жизнь

Археологи нашли в гробнице сосуд с древним «эликсиром бессмертия»

Археологи нашли в провинции Хэнань (Китай) бронзовый кувшин с жидкостью, считавшейся во времена династии Западная Хань (202 год до н. э. — 8 год н. э.) эликсиром бессмертия, сообщает РИА Новости.

Китай.
Китай.
СС0

Сосуд с 3,5 литра жидкости извлекли из гробницы дворянской семьи. У находки был «алкогольный аромат», и археологи посчитали, что перед ними спиртное.

Лабораторная экспертиза показала, что напиток содержит нитрат калия и алунит (квасцовый камень вулканического происхождения). В древних даосских текстах эти вещества упоминаются в качестве ингредиентов для «живительного зелья», дарующего бессмертие, отмечают ученые.

В гробнице площадью около 210 квадратных метров исследователи также нашли изделия из нефрита и меди, пишет bfm.ru.

Обнаруженные артефакты считаются атрибутами представителя древнекитайской знати.

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