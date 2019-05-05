Архитектор придумал, как спасти исторический особняк в Барнауле и разместить здание прокуратуры

Архитектор Иван Быков на своей странице «ВКонтакте» опубликовал эскизы, в которых показано, как можно разместить новое здание прокуратуры и сохранить старинный купеческий особняк Михайлова на пересечении пр. Социалистического и ул. Партизанской в Барнауле.

Эскиз здания прокуратуры рядом с усадьбой купца Михайлова в Барнауле от архитектора Ивана Быкова.

Он предложил построить здание прокуратуры глубже на участке, а усадьбу отдать под общественные приёмные. Вокруг объекта Быков видит комфортную зону отдыха для горожан, гостей и посетителей административного учреждения.

Размер здания, надземная и подземная парковка остаются такими же, как в утвержденном проекте. А комплекс усадьбы Михайлова сохраняется, после реновации возможно его дальнейшее использование.

Иван Быков,

архитектор:

— На волне по сохранению архитектурных памятников культурного наследия мы говорим, что есть мировое наследие, и мы кричим о утрате мирровый памятников в других странах, но забываем, что у нас у самих множество объектов, в том числе мирового значения. У каждого города есть своя «личность», уникальное сочетание элементов, составляющая его идентичность.



Важно, чтобы любые новые проекты и изменения в городе проводились в русле философии сохранения исторического наследия, то есть осознанного и бережного отношения к существующей исторической среде и уникальной идентичности городов.

Архитектор Алексей Квасов поддержал проект в комментариях к посту Быкова. По его мнению, если убрать здание прокуратуры вглубь улицы, то пр. Социалистический визуально «разгрузится». Это «улучшит чудовищную ситуацию», которую на перекрестке создал жилой дом «превышающий и перегружающий визуальную композицию».

Напомним, одну из построек комплекса усадьбы Михайлова уже разобрали.