Архитекторы спрашивают у барнаульцев, чего не хватает в историческом центре города

Центр урбанистики Алтайского края, а также архитекторы, культурологи и маркетологи хотят включить исторический центр Барнаула в активную жизнь города. Чтобы сделать это максимально эффективно, они решили спросить мнение горожан.

"Барнаульский Арбат" за день до открытия. Ул. Мало-Тобольская.

В 2016 году краевой центр урбанистики уже разработал концепцию развития территории Сереброплавильного завода.

Теперь они приступили ко второму этапу — проекту регенерации квартала, получившего название «Купеческий квартал Барнаула». Он находится между улицами Льва Толстого, проспекта Ленина, улица Мало-Тобольская, проспекта Социалистический и прилегающей к ним территории.

«Чтобы вместе разобраться в прошлом и выбрать дорогу в будущее для исторического центра города, мы приглашаем Вас принять участие в исследовании, ответив на вопросы анкеты, и разослав ее по своим друзьям, коллегам и соседям», — сообщается в предисловии анкеты.

Опрос содержит несколько блоков. В основном блоке исследователи просят указать, как часто гражданин посещает исторический центр города, каких мероприятий и заведений не хватает в этом квартале, а также дают возможность оценить инфраструктуру района.

Также исследование дает барнаульцам возможность высказать свое мнение об уже благоустроенной пешеходной улице Мало-Тобольская и улице Льва Толстого.

Вся информация, полученная в ходе исследований, будет использована только для корректных целей (анализ ситуации, выработка решений) и останется конфиденциальной.