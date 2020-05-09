Архитекторы спрашивают у барнаульцев, чего не хватает в историческом центре города

В 2016 году краевой центр урбанистики уже разработал концепцию развития территории Сереброплавильного завода.
Теперь они приступили ко второму этапу — проекту регенерации квартала, получившего название «Купеческий квартал Барнаула». Он находится между улицами Льва Толстого, проспекта Ленина, улица Мало-Тобольская, проспекта Социалистический и прилегающей к ним территории.
«Чтобы вместе разобраться в прошлом и выбрать дорогу в будущее для исторического центра города, мы приглашаем Вас принять участие в исследовании, ответив на вопросы анкеты, и разослав ее по своим друзьям, коллегам и соседям», — сообщается в предисловии анкеты.
Опрос содержит несколько блоков. В основном блоке исследователи просят указать, как часто гражданин посещает исторический центр города, каких мероприятий и заведений не хватает в этом квартале, а также дают возможность оценить инфраструктуру района.
Также исследование дает барнаульцам возможность высказать свое мнение об уже благоустроенной пешеходной улице Мало-Тобольская и улице Льва Толстого.
Вся информация, полученная в ходе исследований, будет использована только для корректных целей (анализ ситуации, выработка решений) и останется конфиденциальной.