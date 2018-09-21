Арктический ледник Купола Вавилова стремительно погружается в море

Ученые бьют тревогу — ледник Вавилова все быстрее стал уходить под воду. Это открытие требует пересмотра климатических прогнозов, сообщает ФАН.

Специалисты заметили, что восемь лет назад один из выводных ледников начал движение в сторону моря. Ученых пугает скорость продвижения ледника.

Ледник потерял 4,5 кубических километров льда. Для сравнения — этого достаточно, чтобы покрыть водным слоем высотой в два с половиной сантиметра всю Республику Карелию.

Об этом сообщает National Geographic, ссылаясь на исследования ученых из Колорадского университета США, которые много лет ведут наблюдения за ледниками.

До 2010 года Купол Вавилова преодолевал несколько сантиметров в день, однако затем начал ускоряться и достиг невероятных 25 метров в день. Сейчас Купол Вавилова замедлился до 10 метров в день, однако это все равно очень высокая скорость, пишет planet-today.ru.

Купол Вавилова расположен на острове Октябрьской революции, который входит в архипелаг Северная Земля.

Ранее сообщалось, что исследователи узнали, что в Арктике находится «климатическая бомба». Под верхним слоем морской воды в Арктике находятся значительные объемы теплой и соленой воды, утверждают океанологи. Эта вода рано или поздно поднимется к поверхности океана, что ускорит процесс таяния полярных льдов.