Арктическое вторжение: ветра с Ледовитого океана принесут лютые морозы в Западную Сибирь

Понижение температуры стоит ожидать со второй половины недели, заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Тенденция продолжится до конца рабочей недели. Холод вытеснит теплые воздушные массы из Западной Сибири к берегам Байкала. Пока еще приближение морозов не чувствуется. Руководитель Гидрометцентра, правда, не сказал, какая конкретно минусовая температура будет «злобствовать» в Алтайском крае. Однако указал на соседний регион — до минус 28 градусов ночью.

Но уже 20 марта прогнозируется ветер до 24 метров в секунду в горах Алтая.

Многие российские регионы также накроет холод.

Не забываем народную пословицу: пришел март-марток — надевай семь порток.

Ранее сообщалось, какие сюрпризы готовит сибирякам долгожданное время года. Отличительной особенностью марта будет частое чередование оттепели и заморозков. Из-за этого снежный покров продержится чуть дольше обычного.

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