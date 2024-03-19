19 марта
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Жизнь

Арктическое вторжение: ветра с Ледовитого океана принесут лютые морозы в Западную Сибирь

Массы холодного воздуха с Северного Ледовитого океана принесут серьезное похолодание в регионы Западной Сибири, сообщает ТАСС.

Будет холодно. Морозы.
Будет холодно. Морозы.
кадр из сериал "Игра престолов"

Понижение температуры стоит ожидать со второй половины недели, заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Тенденция продолжится до конца рабочей недели. Холод вытеснит теплые воздушные массы из Западной Сибири к берегам Байкала. Пока еще приближение морозов не чувствуется. Руководитель Гидрометцентра, правда, не сказал, какая конкретно минусовая температура будет «злобствовать» в Алтайском крае. Однако указал на соседний регион — до минус 28 градусов ночью.

Но уже 20 марта прогнозируется ветер до 24 метров в секунду в горах Алтая.

Многие российские регионы также накроет холод.

Не забываем народную пословицу: пришел март-марток — надевай семь порток.

Ранее сообщалось, какие сюрпризы готовит сибирякам долгожданное время года. Отличительной особенностью марта будет частое чередование оттепели и заморозков. Из-за этого снежный покров продержится чуть дольше обычного.

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