Опасные сухие грозы разразились в ночном уральском небе

Редкое атмосферное явление могли наблюдать в ночь на 9 августа жители Екатеринбурга.

Над городом бушевала так называемая «сухая гроза» и ни капли дождя ни упало, указывает "Фонтанка".

Сухие грозы очень опасны, они возникают при жаре выше 30 градусов и низкой влажности воздуха (менее 40%). Молнии часто становятся причиной крупных пожаров, а сопровождающий грозу ветер способствует быстрому неконтролируемому распространению огня.

Между тем пыльные бури накроют российские регионы.

Ранее сообщалось, что тропические ливни мощной стеной пройдут по Сибири в ближайшее время.

Так, 9 и 10 августа тропические ливни возможны в иркутской области, Красноярском крае, Туве. Вполне вероятно, что "достанется" и Новосибирской области с Алтайским краем.

«Тропические ливни — интенсивные дожди, с крупными каплями. За короткое время выпадает большое количество осадков. За час 30 миллиметров.