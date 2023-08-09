Пыльные бури накроют российские регионы

В России ожидается формирование пыльных бурь в ближайшие дни.

Это может создать сложности на автодорогах, сообщает РИА Новости. Пыльные бури накроют два региона — Калмыкию и Астраханскую область.

Ранее сообщалось, что тропические ливни мощной стеной пройдут по Сибири в ближайшее время.

Так, 9 и 10 августа тропические ливни возможны в иркутской области, Красноярском крае, Туве. Вполне вероятно, что "достанется" и Новосибирской области с Алтайским краем.

«Тропические ливни — интенсивные дожди, с крупными каплями. За короткое время выпадает большое количество осадков. За час 30 миллиметров.

Черный ящик

Также сообщалось, что на случай глобальной катастрофы установят "черный ящик Земли" размером с автобус. Это гигантский самописец с информацией о нынешней цивилизации, которая будет записываться на случай глобальной катастрофы и исчезновения большей части человечества.

Гигантский гаджет будет записывать заголовки новостей, посты соцсетей и сообщения с международных конференций по климату.