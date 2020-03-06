Арнольд Шварценеггер будет судиться с российской компанией за свою голову

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер подал иск к российской компании Promobot, которая использовала его образ при создании робота-няни, пишет «Фонтанка». Звезда потребовала 10 миллионов долларов.

Разработку впервые показали на выставке электроники CES в Лас-Вегасе в январе 2020 года. Машина наделена мимикой и призвана следить за детьми, которые остались без присмотра родителей.

Вслед за презентацией с претензиями к фирме обратились адвокаты Шварценеггера. Они потребовали выплатить ему 10 млн долларов, в том числе прибыль с показов разработки, а также прекратить эксплуатацию образа Шварценеггера.

Вв Promobot говорят, что ведут переговоры с представителями актера уже несколько месяцев. Однако пока что они не увенчались успехом. В случае, если будет получен отказ, робота-няню придется утилизировать. Речь идет не о самой машине, а о ее «коже». В дальнейшем на нее можно «надеть» любой другой образ.