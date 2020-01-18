Аромат превосходный. Вкус потрясающий. Ресторан «Горный» приглашает гостей

Общая площадь ресторана более 1100 квадратных метров — на 170 посадочных мест. Интерьер ресторана выполнен в европейском стиле лофт, который идеально вписывается в пейзажи горного Алтая.

В июне 2019 года началось строительство ресторанного комплекса «Горный» всесезонного курорта « Манжерок », а уже 21 декабря ресторан открыл свои двери для гостей.

Первый этаж позволяет вместить более 80 гостей, 60, из которых уютно располагаются в большом зале, площадью 352 квадратных метра и 22 гостя в VIP зале. Высокотехнологичная кухня полного цикла предлагает гостям широкий ассортимент блюд, приготовленных с использованием натуральных ингредиентов, растущих на территории Алтая: стейки на гриле, пицца из неаполитанской печи, бургеры из марала, традиционный борщ и многое другое. Взрослых посетителей ресторан порадует обширной картой напитков, а для самых маленьких разработано специальное детское меню.

Площадь 2 этажа, составляющая 370 квадратных метров, позволяет порадовать проживающих гостей завтраком, обедом и ужином до 80 человек в час по системе шведский стол, благодаря высококлассному оборудованию.

Профессиональная акустическая система, с проектором и экраном дает возможность проводить мероприятия различного формата на 100 человек.

Балконы и террасы комплекса, чья площадь составляет более 140 м2, рассчитаны на 40 гостей и позволяют всем без исключения наслаждаться отдыхом на свежем воздухе.

На цокольном этаже расположены складские помещения, просторные цеха для поваров и кондитерский цех. Комплектация производственного оборудования позволяет не только обеспечивать приготовления блюд для всего комплекса, но и поставлять полуфабрикаты в нестационарные точки питания не только курорта.

Смело можно сказать, что ресторан «Горный», являясь единственной полноценной стационарной точкой питания курорта Манжерок, станет настоящей точкой притяжения, как для гостей курорта, так и для местных жителей!

Ресторанный комплекс «Горный». Всесезонный курорт «Манжерок».

Справка

Всесезонный курорт «Манжерок» — это великолепный центр семейного и спортивного отдыха на Алтае! Зимой всесезонный курорт «Манжерок» превращается в настоящую сказку, где созданы все условия для занятия зимними видами спорта. Гордость курорта — горнолыжный комплекс, трассы которого подходят как новичкам, так и профессионалам. Две трассы с промежуточной станцией протяженностью 1 500 метров и 1 трасса протяженностью 900 метров обслуживаются гондольной канатной дорогой, учебная трасса на 300 метров обслуживается бугельным подъемником, трасса для детей и новичков на 100 метров оборудована специальным «бейби-лифтом», а для любителей покататься на плюшках оборудована тюбинговая трасса на 180 метров. Благодаря новой канатной дороге всего за 8−12 минут гости курорта смогут оказаться на высоте 1020 метров и с вершины горы Малая Синюха наслаждаться потрясающими пейзажами алтайской природы. Протяженность высокоскоростной канатной гондольной дороги составляет 2516 метров, а комфортабельные 8-местные кабинки надежно защищают от мороза и ветра. На канатной дороге также появился новый сервис безналичной оплаты проезда. Минуя кассу, купить билеты можно при помощи бесконтактных банковских карт любых платежных систем непосредственно на турникете. Терминалы способны работать также и с системами Google Pay, Samsung Pay и Apple Pay. Благодаря современному оборудованию, время совершения платежа составляет 1−2 секунды. В новом ресторане «Горный» гости курорта смогут насладиться вкусными и аутентичными блюдами, а также современным дизайном ресторана. Миссия ресторана — внести знаковый вклад в гастрономическую карту Горного Алтая.

По версии Ростуризма Всесезонный курорт «Манжерок» признан одним из лучших горнолыжных курортов для семейного и детского отдыха. На комплексе функционирует горнолыжная школа, где профессионалы своего дела с удовольствием обучат всех желающих уверено чувствовать себя на горе. У подножия горы к услугам гостей пункт проката горнолыжного оборудования. Детская горнолыжная школа Smartsnow обучает детей горным лыжам уже с трех лет. На курорте также открыт каток и трасса для беговых лыж, прокат снегоходов, в том числе детских. В этом году курорт запустил акцию для самых маленьких гостей: бесплатный ски-пасс + горнолыжный шлем для всех детей до 10 лет. У подножия горы Малая Синюха на территории курорта располагаются 6 комфортабельных гостиниц 3 звезды и 1 хостел. Это и есть идеальная точка для начала путешествия по Алтаю.

Забронировать номер или заказать другие услуги курорта вы можете по тел. 8 (913) 992-88-88 или на сайте www.mglk.ru