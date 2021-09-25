Артамон Змеевик. Почему 25 сентября категорически запрещено ломать рябину и убивать змей

Кто такой Артамон?
Автоном (на Руси его называли Артамоном) в 5 веке служил в Италии епископом. Однажды он покинул родину и поселился в Вифинском селении Сореи у благочестивого Корнилия. Там же мученик стал проповедовать Слово Божие и обратил в христианскую веру многих язычников.
Всех их Артамон собрал в общину и возвел церковь. Позже обращенные в христианство «собратья» зверски убили святого.
Змеевиком Артамона стали величать из-за того, что 25 числа из-за холодов змеи выползали на землю.
Что следует делать 25 сентября?
Мужчины в эту дату отправлялись на охоту и старались подстрелить хотя бы зайца. Считалось, что неудача в охоте приведет к невезению на весь последующий год. Змей добытчики при этом не боялись — все дело в том, что в «командировку» в лес было принято надевать высокие сапоги и использовать заговоры от укусов.
Если же длиннохвостый зверь без лап встретился на пути, его следует перешагивали с правой стороны и трижды произносили: «Господи, спаси, от гада ползущего защити», после чего трижды плюнуть через левое плечо.
Женщины на Артамона Змеевика делали зимние заготовки из капусты и рябины. Ягода ценилась особенно, поскольку помогала справиться с простудой. Из нее готовили компоты и настойки.
Что запрещено на Артамона Змеевика
Нельзя:
- Убивать змей. Иначе несчастья будут преследовать до конца жизни;
- Ломать рябину. В противном случае беды и голод сломают судьбу.
Народные приметы дня
- На Артамона льет дождь — к долгой зиме;
- Длинные сумерки — к ненастью;
- Листья опали с берез и дубов — к теплой зиме.