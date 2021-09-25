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Жизнь

Артамон Змеевик. Почему 25 сентября категорически запрещено ломать рябину и убивать змей

25 сентября в народном календаре — Артамон Змеевик, или Змеев день. По старинному поверью, сегодня змеи особенно активизируются и жалят всех обидчиков без исключения.

Змея.
Змея.
altapress.ru.

Кто такой Артамон?

Автоном (на Руси его называли Артамоном) в 5 веке служил в Италии епископом. Однажды он покинул родину и поселился в Вифинском селении Сореи у благочестивого Корнилия. Там же мученик стал проповедовать Слово Божие и обратил в христианскую веру многих язычников.

Всех их Артамон собрал в общину и возвел церковь. Позже обращенные в христианство «собратья» зверски убили святого.

Змеевиком Артамона стали величать из-за того, что 25 числа из-за холодов змеи выползали на землю.

Что следует делать 25 сентября?

Мужчины в эту дату отправлялись на охоту и старались подстрелить хотя бы зайца. Считалось, что неудача в охоте приведет к невезению на весь последующий год. Змей добытчики при этом не боялись — все дело в том, что в «командировку» в лес было принято надевать высокие сапоги и использовать заговоры от укусов.

Охота.
Охота.
Pixabay.ru

Если же длиннохвостый зверь без лап встретился на пути, его следует перешагивали с правой стороны и трижды произносили: «Господи, спаси, от гада ползущего защити», после чего трижды плюнуть через левое плечо.

Женщины на Артамона Змеевика делали зимние заготовки из капусты и рябины. Ягода ценилась особенно, поскольку помогала справиться с простудой. Из нее готовили компоты и настойки.

Что запрещено на Артамона Змеевика

В этом году невероятный урожай рябины.
В этом году невероятный урожай рябины.
Анна Зайкова

Нельзя:

  • Убивать змей. Иначе несчастья будут преследовать до конца жизни;
  • Ломать рябину. В противном случае беды и голод сломают судьбу.

Народные приметы дня

  • На Артамона льет дождь — к долгой зиме;
  • Длинные сумерки — к ненастью;
  • Листья опали с берез и дубов — к теплой зиме.
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