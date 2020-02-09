«Артек» откроет в Алтайском крае «Губернаторский лагерь»

В 2020 году в Алтайском крае построят «Губернаторский лагерь», который будет организован по образцу Международного детского центра «Артек», передает ТАСС. Лагерь откроют в Белокурихе, поскольку именно туда были эвакуированы воспитанники и педагоги из Крыма в годы Великой Отечественной войны.

«В год 75-летия Великой Победы и окончания самой длинной артековской смены, продлившейся с 1941 по 1945 год, Международный детский центр делает подарок Белокурихе — открывает там этим летом детский лагерь, который также будет работать по артековским стандартам качества и образовательным программам», — сообщает издание.

Лагеря по образцу «Артека» будут созданы еще в шести регионах России. Соглашения заключены с Ярославской и Курской областями, Ханты-Мансийским автономным округом, с Магаданской областью. Планируется подписать соглашения с Псковской областью и Республикой Татарстан. Так же проект реализуется за рубежом — в Болгарии и Монголии.

Предполагается, что проект «Губернаторский лагерь» сделает доступнее лучшие педагогические практики и расширит возможности развития школьников. Для внедрения артековских программ и технологий на базе «Артека» ведут подготовку кадров и адаптируют артековские образовательные программы под специфику регионов.