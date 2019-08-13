Артем Дуров возглавил «Открытие Факторинг»

Артем Дуров назначен на должность генерального директора «Открытие Факторинг» — дочерней компании банка «Открытие». На новом посту Артем будет отвечать за реализацию новой стратегии компании и развивать два направления объединенного факторингового бизнеса группы «Открытие»: онлайн-факторинг для поставщиков сегмента МСБ и индивидуальные факторинговые решения для крупных корпоративных клиентов.

Артем Дуров обладает более чем десятилетним опытом работы в факторинге. В компании «Открытие факторинг» он работает с момента ее основания в 2016 году, где в должности исполнительного директора отвечал за стратегию, технологии, продукты, процессы, финансовый блок и HR. Являлся идеологом технологии онлайн-факторинга. Свою карьеру начинал в управленческом консалтинге, реализуя проекты по финансовому менеджменту и автоматизации бизнес процессов, преимущественно в нефтяной отрасли.

Артем окончил Российскую Экономическую Академию им. Г.В. Плеханова по специальности «Финансы и кредит» в 2001 году. В настоящее время проходит обучение в Московской школе управления СКОЛКОВО по программе Executive MBA.

Справка

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

Источник: ПАО Банк «ФК Открытие»