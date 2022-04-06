Народный праздник «Артемон — дери полоз» отмечают 6 апреля. Что важно сделать сегодня, чтобы обрести жениха и избавиться от сглаза, — в материале altapress.ru.

Народные традиции 6 апреля

Предки старались избавиться от сглаза и порчи 6 апреля. Жители Руси, надеясь «очиститься» сжигали соломенные матрасы и окуривали вещи можжевельником. Считалось, что такой обряд отпугивает нечисть.

На «Артемон — дери полоз» люди также зажигали огонь возле храмов и на дорогах, чтобы путники не заблудились.

Кроме того, вечером 6 апреля прародители начинали подготовку к Благовещению и освещали в церкви семена для посадок.

Незамужние девушки на Артемона старались выстоять церковную службу. Они были убеждены, что это помогает обрести верного суженого.

Свечи. Молитва. СС0

А вот с любимым человеком 6 апреля видеться не рекомендуют. Это якобы может завести отношения в тупик.

Народные приметы 6 апреля