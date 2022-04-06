Народные традиции 6 апреля
Предки старались избавиться от сглаза и порчи 6 апреля. Жители Руси, надеясь «очиститься» сжигали соломенные матрасы и окуривали вещи можжевельником. Считалось, что такой обряд отпугивает нечисть.
На «Артемон — дери полоз» люди также зажигали огонь возле храмов и на дорогах, чтобы путники не заблудились.
Кроме того, вечером 6 апреля прародители начинали подготовку к Благовещению и освещали в церкви семена для посадок.
Незамужние девушки на Артемона старались выстоять церковную службу. Они были убеждены, что это помогает обрести верного суженого.
А вот с любимым человеком 6 апреля видеться не рекомендуют. Это якобы может завести отношения в тупик.
Народные приметы 6 апреля
- Роса утром 6 апреля — к хорошему урожаю проса.
- Пошел снег 6 апреля — значит, уродится гречиха.
- Резко потеплело на Артемона — жди морозов.
- Зяблик поет 6 апреля — тоже к холодам.