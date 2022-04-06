6 апреля
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Жизнь

«Артемон — дери полоз». Что обязательно нужно сделать 6 апреля

Народный праздник «Артемон — дери полоз» отмечают 6 апреля. Что важно сделать сегодня, чтобы обрести жениха и избавиться от сглаза, — в материале altapress.ru.

Церковь. Храм. Православие
Церковь. Храм. Православие
СС0

Народные традиции 6 апреля

Предки старались избавиться от сглаза и порчи 6 апреля. Жители Руси, надеясь «очиститься» сжигали соломенные матрасы и окуривали вещи можжевельником. Считалось, что такой обряд отпугивает нечисть.

На «Артемон — дери полоз» люди также зажигали огонь возле храмов и на дорогах, чтобы путники не заблудились.

Кроме того, вечером 6 апреля прародители начинали подготовку к Благовещению и освещали в церкви семена для посадок.

Незамужние девушки на Артемона старались выстоять церковную службу. Они были убеждены, что это помогает обрести верного суженого.

Свечи. Молитва.
Свечи. Молитва.
СС0

А вот с любимым человеком 6 апреля видеться не рекомендуют. Это якобы может завести отношения в тупик.

Народные приметы 6 апреля

  • Роса утром 6 апреля — к хорошему урожаю проса.
  • Пошел снег 6 апреля — значит, уродится гречиха.
  • Резко потеплело на Артемона — жди морозов.
  • Зяблик поет 6 апреля — тоже к холодам.
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