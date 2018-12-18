Артхаус по-нашему: барнаулец за 1 млн рублей продает мятый листок бумаги

В описании к товару сказано, что это самодельная работа в стиле артхаус. Продавец пишет, что лист бумаги смят в форме крокодила.
Напомним, ранее другой барнаулец продавал проездные билеты, собранные с 1997 по 2001 год.
Что такое артхаус
Артхаус — это авторское, культовое, нетрадиционное искусство (театр, кино и др). Обычно соответствует сюрреалистическому, модернистскому или постмодернистскому направлениям. Другими словами — интеллектуальное искусство, «искусство не для всех», пишет dic.academic.ru.