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Артхаус по-нашему: барнаулец за 1 млн рублей продает мятый листок бумаги

Житель Алтайского края продает мятый лист бумаги за 1 млн рублей. Объявление разместили на сайте avito.ru.

Листок бумаги за 1 млн рублей.
Листок бумаги за 1 млн рублей.
avito.ru

В описании к товару сказано, что это самодельная работа в стиле артхаус. Продавец пишет, что лист бумаги смят в форме крокодила.

Напомним, ранее другой барнаулец продавал проездные билеты, собранные с 1997 по 2001 год.

Что такое артхаус

Артхаус — это авторское, культовое, нетрадиционное искусство (театр, кино и др). Обычно соответствует сюрреалистическому, модернистскому или постмодернистскому направлениям. Другими словами — интеллектуальное искусство, «искусство не для всех», пишет dic.academic.ru.

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