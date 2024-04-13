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Жизнь

Артисту Юрию Куклачеву нездоровится. Его госпитализировали

Накануне стало известно, что Народного артиста РСФСР госпитализировали, ему стало плохо во время своего концерта, сообщает РИА Новости.

Юрий Куклачев.
Юрий Куклачев.
РИА Новости

О том, что Юрию Куклачеву стало плохо на его юбилейном концерте в «Вегас холле» сообщил его сын.

Отмечается, что за несколько минут до госпитализации Куклачев крутил педали велосипеда и показывал дрессированных кошек. Но его состояние резко ухудшилось, он пожаловался на сердце.

В больнице ему диагностировали обширный инфаркт, артисту сделали операцию, которая длилась 3 часа. В настоящее время Куклачев в стабильном, но тяжелом состоянии.

С его юбилейных концертов, запланированных с 12 по 14 апреля, деньги пойдут на помощь пострадавшим и семьям погибших в теракте в «Крокусе».

Ранее сообщалось, что Николая Расторгуева госпитализировали в московскую клинику.

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