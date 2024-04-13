Накануне стало известно, что Народного артиста РСФСР госпитализировали, ему стало плохо во время своего концерта, сообщает РИА Новости.

О том, что Юрию Куклачеву стало плохо на его юбилейном концерте в «Вегас холле» сообщил его сын.

Отмечается, что за несколько минут до госпитализации Куклачев крутил педали велосипеда и показывал дрессированных кошек. Но его состояние резко ухудшилось, он пожаловался на сердце.

В больнице ему диагностировали обширный инфаркт, артисту сделали операцию, которая длилась 3 часа. В настоящее время Куклачев в стабильном, но тяжелом состоянии.

С его юбилейных концертов, запланированных с 12 по 14 апреля, деньги пойдут на помощь пострадавшим и семьям погибших в теракте в «Крокусе».

Ранее сообщалось, что Николая Расторгуева госпитализировали в московскую клинику.

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