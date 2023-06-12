Барнаульцы предупреждают о том, что на улице Попова начал проваливаться асфальт. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Асфальт начал проваливаться на улице Попова в Барнауле

Барнаульцы заметили дыру в асфальте рядом с канализационным люком рядом с торговым центом "Бум".

Очевидцы отмечают, что асфальт начал проваливаться неподалеку от пешеходного перехода.

Асфальт начал проваливаться на улице Попова в Барнауле Инцидент Барнаул

Местные жители опасаются, что дыра может вырасти до еще больших размеров и привести к несчастным случаям.

Ранее барнаульцы пожаловались на состояние дома, в котором находится детская поликлиника на пересечении проспекта Ленина, 137 и улицы Матросова, 1. От здания отваливаются куски фасада и падают прямо на вход в поликлинику.