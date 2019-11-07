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7 ноября 3°C

Асфальт за четверть миллиарда: какие дороги отремонтируют в Барнауле в 2020 году

Власти Барнаула готовятся к новому дорожно-строительному сезону — в городе уже объявили тендеры почти на четверть миллиарда рублей.

Новый асфальт, ремонт дорог.
Новый асфальт, ремонт дорог.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru

Из информации, размещенной на сайте Госзакупок, следует, что до 30 ноября следующего года в администрации рассчитывают построить дорогу по улице Сиреневой на участке от Взлетной до Балтийской.

Максимальная цена контракта в данном случае составляет 32,895 млн рублей.

Еще 31,5 млн рублей из бюджета краевой столицы готовы выделить на дорогу по улице Куйбышева на отрезке от улицы Мусоргского до проспекта Дзержинского и дорогу на СНТ «Флора» от Змеиногорского тракта до конечной остановки «СНТ «Флора».

Здесь работы, согласно техзаданию, должны быть выполнены до 1 октября 2020 года.

83,6 млн рублей из городской казны хотят направить на ремонт еще семи транспортных артерий.

Речь идет об улице Пушкина в границах улицы Промышленная и проспекта Ленина, улице Бриллиантовой от проспекта Калинина до здания № 4 по Бриллиантовой, улице Куета от здания № 15 до проезда Делового, улице Мало-Тобольской от проспекта Ленина до улицы Промышленной, подъезде к поселку Черницк от автомобильной дороги Калманка-Новороманово-Лебяжье до улицы Пионерской, улице Пионерской от подъезда Черницку до до улицы Новостройка и улице Новостройка в границах Пионерская — Вишневая.

Новый асфальт, ремонт дорог.
Новый асфальт, ремонт дорог.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru

На этих дорогах закончить с ремонтом также должны к 1 октября 2020 года.

До 31 июля следующего года в краевой столице планируют осуществить ремонт путепровода через железнодорожные пути по улице Попова. На эти цели из бюджета города готовы выделить 39,4 млн рублей.

Кроме того, за 46,2 млн рублей к 1 октября следующего года в Барнауле намерены отремонтировать улицу Понтонный мост на участке от улицы Красноярской до здания № 231.

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