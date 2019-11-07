Асфальт за четверть миллиарда: какие дороги отремонтируют в Барнауле в 2020 году

Власти Барнаула готовятся к новому дорожно-строительному сезону — в городе уже объявили тендеры почти на четверть миллиарда рублей.

Из информации, размещенной на сайте Госзакупок, следует, что до 30 ноября следующего года в администрации рассчитывают построить дорогу по улице Сиреневой на участке от Взлетной до Балтийской.

Максимальная цена контракта в данном случае составляет 32,895 млн рублей.

Еще 31,5 млн рублей из бюджета краевой столицы готовы выделить на дорогу по улице Куйбышева на отрезке от улицы Мусоргского до проспекта Дзержинского и дорогу на СНТ «Флора» от Змеиногорского тракта до конечной остановки «СНТ «Флора».

Здесь работы, согласно техзаданию, должны быть выполнены до 1 октября 2020 года.

83,6 млн рублей из городской казны хотят направить на ремонт еще семи транспортных артерий.

Речь идет об улице Пушкина в границах улицы Промышленная и проспекта Ленина, улице Бриллиантовой от проспекта Калинина до здания № 4 по Бриллиантовой, улице Куета от здания № 15 до проезда Делового, улице Мало-Тобольской от проспекта Ленина до улицы Промышленной, подъезде к поселку Черницк от автомобильной дороги Калманка-Новороманово-Лебяжье до улицы Пионерской, улице Пионерской от подъезда Черницку до до улицы Новостройка и улице Новостройка в границах Пионерская — Вишневая.

Новый асфальт , ремонт дорог. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

На этих дорогах закончить с ремонтом также должны к 1 октября 2020 года.

До 31 июля следующего года в краевой столице планируют осуществить ремонт путепровода через железнодорожные пути по улице Попова. На эти цели из бюджета города готовы выделить 39,4 млн рублей.

Кроме того, за 46,2 млн рублей к 1 октября следующего года в Барнауле намерены отремонтировать улицу Понтонный мост на участке от улицы Красноярской до здания № 231.