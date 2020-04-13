«Ашан» бесплатно будет угощать барнаульских медиков выпечкой

Медики могут бесплатно перекусить круассанами, шоколадными рулетами, печеньем, рулетиками с маком, расстегаями с изюмом.
Также в пункте обслуживания клиентов работники станций смогут бесплатно получать горячие напитки.
12 апреля сотрудники «Ашана» в «Галактике» поздравили медицинских работников единого центра «Станция скорой медицинской помощи Барнаула» с вербным воскресеньем и подарили персоналу продуктовые наборы.
В набор вошли чай, кофе, продукты для укрепления иммунитета и кондитерские изделия.
Гипермаркеты продолжают работать в штатном режиме.