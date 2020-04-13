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Жизнь

«Ашан» бесплатно будет угощать барнаульских медиков выпечкой

Гипермаркет «Ашан» в ТЦ «Волна» с 13 апреля будет предоставлять бесплатные кофе-брейки для персонала ближайших подстанций «скорой помощи». Об этом сообщили в пресс-службе ритейлера.

"Ашан" подарил алтайским медикам продукты.
"Ашан" подарил алтайским медикам продукты.
https://www.instagram.com/auchan_barnaul_galaxy/

Медики могут бесплатно перекусить круассанами, шоколадными рулетами, печеньем, рулетиками с маком, расстегаями с изюмом.

Также в пункте обслуживания клиентов работники станций смогут бесплатно получать горячие напитки.

12 апреля сотрудники «Ашана» в «Галактике» поздравили медицинских работников единого центра «Станция скорой медицинской помощи Барнаула» с вербным воскресеньем и подарили персоналу продуктовые наборы.

В набор вошли чай, кофе, продукты для укрепления иммунитета и кондитерские изделия.

Гипермаркеты продолжают работать в штатном режиме.

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