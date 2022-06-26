«Ашан» примирился со «студентами-клептоманами» в суде

Группа по предварительному сговору совершили четыре кражи в «Ашане» в октябре 2021 года.
Как установил суд, молодые люди решили «на удачу» попробовать украсть продукты, не оплачивая товары на кассе. Дело было спланировано. Вышли из магазина хитрецы, просканировав штрих-код чека одной лишь пачки оплаченного сока.
Так похитители четырежды смогли выйти из магазина с «бесплатными» продуктами: шоколад, соки, чипсы, пиво, энергетики, зубная паста, ополаскиватели для полости рта и т.д. Общая стоимость украденного — чуть более 15 тыс. рублей.
На судебном заседании выяснилось, что обвиняемые уже возместили причиненный ущерб в полном объеме. Каждый — в пятикратном размере.
Молодые люди раскаялись в содеянном, признавшись, что совершили глупый поступок. Как отмечает источник, каждый из обвиняемых учится в университете и имеют безупречную репутацию. По ходатайству представителя потерпевшего производство по делу прекращено за примирением сторон.