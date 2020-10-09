АСП объявляет сбор средств на борьбу с COVID-19

Лидер АСП Юрий Фриц разослал по региональным коммерческим организациям письмо, в котором просит оказать «любую посильную помощь по сбору средств, приобретению лекарств, и средств индивидуальной защиты».
Ситуация с распространением COVID-19 в Алтайском крае стала очень тяжелой. Не хватает медиков, лекарств и средств защиты. Количество инфицированных выросло почти до 14,5 тыс. человек.
В АСП заверяют, что каждый рубль будет израсходован по назначению. По всем вопросам необходимо обращаться в бухгалтерию АСП по телефону