Астероид на глазах у планетологов внезапно поменял цвет

В январе космический телескоп Хаббла и другие обсерватории заметили, что у этого астероида появились два узких хвоста, какие обычно встречаются у комет. Причина появления «хвостов» — постепенное разрушение астероида из-за разницы в поглощении и отражении солнечного излучения своей поверхностью, которая нагревается днем и остывает ночью.

Михаэль Марссет, планетолог из Массачусетского технологического института, и его коллеги продолжали наблюдение за Голтом при помощи наземного инфракрасного телескопа NASA IRTF. Они смогли в реальном времени наблюдать изменение цвета астероида, пишет polit.ru.

Как установили ученые, у этого астероида поверхность каменная, без крупных скоплений водяного льда, которые делали бы его похожим на комету.

«Скорее всего, мы видим пыль на поверхности астероида, которая покраснела за миллионы лет пребывания на Солнце и была выброшена в космос, обнажая менее облученную поверхность, которая кажется синей на волнах ближнего инфракрасного диапазона, — рассказал астроном Франческа Демео.

Астероид Голт открыли 12 мая 1988 года. Свое название получил в честь американского планетолога Дэвида Голта. Размер астероида составляет всего около 2,5 километров. Расстояние от астероида до Солнца в среднем равно 344 000 000 километров.