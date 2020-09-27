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Жизнь

Астрофизики рассчитали количество внеземных цивилизаций во Вселенной

Астрофизики из Ноттингемского университета (Великобритания) рассчитали вероятность существования в нашей галактике других разумных форм жизни. Их может быть около 36 видов, пишет Ryb.ru.

Вселенная. Космос.
Вселенная. Космос.
СС0

Ученые опирались на характер химической эволюции Вселенной и типичную скорость развития более сложных форм жизни. Они взяли за основу своих вычислений гипотезу, согласно которой разумная жизнь на других планетах нашей галактики могла сформироваться за то же время и при похожих условиях, что и на Земле.

Возможность развития жизни зависит от нескольких параметров. Первый параметр — возраст планет, он должен быть не менее 5 млрд лет. Второй — высокая металличность звезд, на орбите которых находятся планеты. Для зарождения жизни поблизости планеты должна быть звезда, похожая на Солнце, благодаря которой появляется большая концентрация тяжелых элементов.

На основе этих двух условий ученые получили гипотетическое количество цивилизаций, которые живут в Млечном пути: примерно 36 различных видов.

Ближайшая предполагаемая разумная цивилизация находится от нас на расстоянии в несколько тысяч световых лет.

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