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Жизнь

Астронавт сравнила полеты на «Союзе» и Crew Dragon

Астронавт NASA Шеннон Уокер заявила, что не заметила значительных отличий при космических полетах на российском корабле «Союз» и американском Crew Dragon.

МКС.
МКС.
vk.com/olegmks

«Есть различия, но они не слишком существенные. Уровень перегрузки в каждом из них разный, не хуже и не лучше, просто разный. То же самое и на этапе возвращения — разная нагрузка, разные ощущения при выбросе парашюта. Например, в Crew Dragon проводишь меньше времени под парашютом, чем в «Союзе», — цитирует Уокер РИА Новости.

55-летняя астронавт добавила, что Crew Dragon 2 мая сел на воду немного мягче, как ей показалось, чем приземлилась капсула российского «Союза», в которой она находилась в 2010 году.

2 мая корабль Crew Dragon-1 успешно приводнился в Мексиканском заливе, пишет News.ru.

Возвращение на Землю произошло после расстыковки с МКС и автономного полета продолжительностью 6,5 часа.

Капсула с астронавтами Виктором Гловером, Шеннон Уокер и Майклом Хопкинсом, а также с японцем Соити Ногути опустилась на воду у побережья штата Флорида.

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