Астрономы NASA ответили, будет ли конец света 1 февраля 2019 года

Конец света в 2019 году может произойти совсем скоро: в интернете обсуждают, насколько опасен для земли астероид 2002-NT7. Сообщается, что он якобы может спровоцировать конец света 1 февраля. Конец слухам положили ученые из NASA: рассказываем, будет ли конец света 1 февраля 2019 года.

Что известно об астероиде , который может вызвать конец света в 2019 году?

Астероид нашли 9 июля 2002 года. Он представляет собой двухкилометровый каменный осколок, сообщает bbc.co.uk.

Будет ли конец света 1 февраля 2019 года?

Нет. Астрономы NASA вычислили, что 1 февраля 2019 астероид не столкнется с Землей. Такое заявление ученые сделали еще 29 июля 2002 года, сообщает РБК.

По данным riatomsk.ru, в этом году астероид 2002-NT7 благополучно прошел мимо Земли 13 января на расстоянии 61 миллион километров.

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Откуда взялись слухи о конце света 1 февраля?

Дело в том, что когда ученые нашли астероид 2002 NT7, они заявили о вероятном столкновении астероида с Землей в 2019 году. Его назвали «самым опасным» из открытых космических объектов. Но впоследствии астрономы уточнили данные и опровергли информацию о конце света.

РБК отмечает, что в случае столкновения астероид мог бы практически полностью уничтожить один из континентов и вызвать глобальные изменения климата.