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5 октября
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Жизнь

Астрономы нашли планеты комфортнее Земли по климату

Исследователи из Вашингтонского государственного университета определили 24 планеты за пределами Солнечной системы, условия на которых могут быть даже комфортнее, чем на Земле, пишет Mail.ru.

Космос. Планета
Космос. Планета
СС0

Все эти планеты удалены от нас больше чем на 100 световых лет, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Astrobiology. Ученые выбрали их среди 4,5 тысяч известных астрономам экзопланет по ряду критериев.

В частности, все они принадлежат к планетам земной группы: состоят из ядра, мантии и твердой коры. Если на поверхности этих планет существует вода, то она находится в жидкой форме. Они также на 10−50% больше Земли. Температура и влажность на этих планетах могут быть немного выше, а климат — более мягкий, чем на нашей.

Такие условия идеальны для возникновения жизни, но это не значит, что жизнь там существует. В случае с Солнечной системой понадобилось почти 4 миллиарда лет, чтобы на Земле появились сложные формы жизни.

Многие из названных экзопланет вращаются вокруг более холодных звезд типа G, топливо на которых закончилось раньше, чем сложная жизнь успела развиться.

В будущем астрономы призывают сконцентрировать усилия на изучении этих 24 экзопланет как потенциально пригодных для жизни. Изучить их детальнее можно будет с помощью новых сверхмощных телескопов.

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