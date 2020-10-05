Астрономы нашли планеты комфортнее Земли по климату

Все эти планеты удалены от нас больше чем на 100 световых лет, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Astrobiology. Ученые выбрали их среди 4,5 тысяч известных астрономам экзопланет по ряду критериев.
В частности, все они принадлежат к планетам земной группы: состоят из ядра, мантии и твердой коры. Если на поверхности этих планет существует вода, то она находится в жидкой форме. Они также на 10−50% больше Земли. Температура и влажность на этих планетах могут быть немного выше, а климат — более мягкий, чем на нашей.
Такие условия идеальны для возникновения жизни, но это не значит, что жизнь там существует. В случае с Солнечной системой понадобилось почти 4 миллиарда лет, чтобы на Земле появились сложные формы жизни.
Многие из названных экзопланет вращаются вокруг более холодных звезд типа G, топливо на которых закончилось раньше, чем сложная жизнь успела развиться.
В будущем астрономы призывают сконцентрировать усилия на изучении этих 24 экзопланет как потенциально пригодных для жизни. Изучить их детальнее можно будет с помощью новых сверхмощных телескопов.