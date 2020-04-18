Астрономы нашли планету, похожую на Землю по размерам и температуре

Планета находится в области вокруг ее звезды, где может поддерживать жидкую воду. Ученые обнаружили ее, просматривая старые наблюдения «Кеплера», который агентство вывело из эксплуатации в конце 2018 года.

Хотя предыдущие поиски с помощью компьютерного алгоритма не распознали планету, исследователи идентифицировали ее как экзопланету. Этот отдаленный мир, расположенный в 300 световых годах от Земли, наиболее похож на Землю по размерам и расчетной температуре.

Планета всего в 1,06 раза больше Земли. Кроме того, количество звездного света, которое она получает от своей звезды, составляет 75% от того, который Земля получает от Солнца. Это означает, что температура экзопланеты может быть аналогичной температуре нашей планеты.

Но в отличие от Земли, она вращается вокруг красного карлика. Этот тип звезд известен вспышками, которые могут сделать окружающую среду планеты сложной для наличия любой жизни.

Томас Зурбучен,

помощник администратора Дирекции научных миссий НАСА в Вашингтоне: