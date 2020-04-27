Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 апреля 19°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

«Атеисты России» негодуют из-за массовых собраний у строящегося храма в Бийске

Активисты организации «Атеисты России» пожаловались на массовые сборы прихожан у строящегося храма в Бийске. Свою позицию они опубликовали в группе «Вконтакте», сопроводив фотографиями с места.

«Атеисты России» пожаловались на «обряды» у храма в Бийске.
«Атеисты России» пожаловались на «обряды» у храма в Бийске.
https://vk.com/altkomros

Атеисты пишут, что в то время, когда целые районы Алтайского края закрываются на карантин, «бийские церковники из РПЦ проводят массовые мероприятия сомнительного толка с одновременным присутствием большого количества людей, около пятидесяти человек».

«Атеисты России» пожаловались на «обряды» у храма в Бийске.
«Атеисты России» пожаловались на «обряды» у храма в Бийске.
vk.com/altkomros

Один из активистов организации Артем Гауэрт, сообщил, что 26 апреля в Бийске совершили «некий обряд возле строящегося на улице Вали Максимовой», а участник были без масок и перчаток.

Представители организации просят считать свое обращение открытым письмом ко всей общественности и правоохранительным органам и требуют принять все необходимые и предусмотренные законом меры по предотвращению подобных массовых мероприятий.

«Также требуем от правоохранительных органов установить и привлечь к ответственности лиц из числа служителей РПЦ, причастных к организации и проведению этого массового мероприятия в городе Бийске. Осуждаем и считаем недопустимым подобное поведение и призываем всех граждан к проявлению сознательности, подумайте о судьбе своих родных и близких, которых ваше безответственное поведение может поставить на грань жизни и смерти», — говорится в сообщении.

По данным оперштаба на 27 апреля, в Бийске 25 случаев заболевания коронавирусом.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость