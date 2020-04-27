«Атеисты России» негодуют из-за массовых собраний у строящегося храма в Бийске

Активисты организации «Атеисты России» пожаловались на массовые сборы прихожан у строящегося храма в Бийске. Свою позицию они опубликовали в группе «Вконтакте», сопроводив фотографиями с места.

«Атеисты России» пожаловались на «обряды» у храма в Бийске.

Атеисты пишут, что в то время, когда целые районы Алтайского края закрываются на карантин, «бийские церковники из РПЦ проводят массовые мероприятия сомнительного толка с одновременным присутствием большого количества людей, около пятидесяти человек».

«Атеисты России» пожаловались на «обряды» у храма в Бийске. vk.com/altkomros

Один из активистов организации Артем Гауэрт, сообщил, что 26 апреля в Бийске совершили «некий обряд возле строящегося на улице Вали Максимовой», а участник были без масок и перчаток.

Представители организации просят считать свое обращение открытым письмом ко всей общественности и правоохранительным органам и требуют принять все необходимые и предусмотренные законом меры по предотвращению подобных массовых мероприятий.

«Также требуем от правоохранительных органов установить и привлечь к ответственности лиц из числа служителей РПЦ, причастных к организации и проведению этого массового мероприятия в городе Бийске. Осуждаем и считаем недопустимым подобное поведение и призываем всех граждан к проявлению сознательности, подумайте о судьбе своих родных и близких, которых ваше безответственное поведение может поставить на грань жизни и смерти», — говорится в сообщении.

По данным оперштаба на 27 апреля, в Бийске 25 случаев заболевания коронавирусом.