Аудиторско-консалтинговая компания «Созидание и Развитие» получила сертификат Trace

Аудиторско-консалтинговая компания «Созидание и Развитие» в октябре 2019 получила международный сертификат TRACEcertification. Он подтверждает, что компания прошла юридическую проверку должной осмотрительности — всемирный стандарт для компаний, готовых препятствовать коррупции.

TRACE является крупнейшей в мире организацией по борьбе со взяточничеством и ведущим поставщиком решений для комплексной проверки сторонних поставщиков.

Членство в TRACE помогает компаниям вести бизнес с соблюдением этических норм и в соответствии с законодательством о борьбе со взяточничеством. Ее членами и клиентами являются сотни международных компаний, расположенных по всему миру.

TRACEceritfication свидетельствует о том, что ООО «Созидание и Развитие» прошло международные процедуры проверки, в ходе которой проявило свою открытость и нацеленность на сотрудничество. TRACEcertification отражает стремление ООО «Созидание и Развитие» к прозрачному ведению дел.

Успешное завершение TRACEcertification демонстрирует приверженность коммерческой прозрачности, позволяющей сертифицированному лицу выступать в качестве ценного делового партнера международных компаний, кроме того подтверждает тот факт, что деятельность ООО «Созидание и Развитие» полностью соответствует национальным и международным мерам по противодействию коррупции и базируется на приверженности основополагающим принципам честности, прозрачности информации и финансовой ответственности.

Справка

АКГ «Созидание и Развитие» действует на рынке аудиторско-консалтинговых услуг с 2001 года, входит в список крупнейших аудиторско-консалтинговых компаний России согласно рейтингу РАЭКС Аналитика. Компания специализируется на оказании аудиторских, консалтинговых, бухгалтерских, юридических и иных услуг иностранным фирмам и российским компаниям.

Ассоциация TRACE International — международная некоммерческая ассоциация, созданная в 2001 году частными предпринимателями с целью контроля за выполнением требований по борьбе с коррупцией. TRACE, кроме экспертов по антикоррупционной деятельности, включает в себя в качестве членов международные компании, желающие поднять собственные стандарты соблюдения антикоррупционных мер.