В Калининградской области аутиста обвинили в экстремизме из-за оскорбляющей женщин цитаты

В Калининградской области юношу с диагнозом аутизм, состоящего на учете в психиатрической клинике, обвинили в экстремизме из-за размещенной во «ВКонтакте» цитаты, оскорбляющей женщин. Об этом сообщает РИА Новости .

В 2014 году Артур Смирнов опубликовал в соцсети несколько картинок с подписями. Через два года к нему домой пришли с обыском. Следствие длилось полтора года. 20 августа юноше предъявили обвинение по статье 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

За время следствия из материалов дела исключили несколько изображений. В обвинительном заключении фигурирует одно «графическое изображение с текстом», в котором женщину сравнивают с собакой. При этом психолого-психиатрическая экспертиза установила, что Артур Смирнов не мог в полной мере осознавать опасность своих действий.

Екатерина Сергеева, судебный психолог, сообщила, что в последнее время в России проходит много уголовных процессов, где в качестве обвиняемых фигурируют люди с аутизмом или с задержкой психического развития.