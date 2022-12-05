Аварийный мост через Барнаулку планируют заменить новым

Проектно-сметная документация должна быть готова до июля 2023 года. Электронный аукцион на ее подготовку профильный комитет объявил 2 декабря 2022 года.
После администрация Барнаула найдет источник финансирования для демонтажных и строительных работ.
Сейчас движение по мосту ограничено знаками «Въезд запрещен» и «Движение пешеходов запрещено». Жители пользуются альтернативным проездом — по мосту на дамбе, расположенной в 700 метрах выше по течению реки.
Напомним, мост через Барнаулку начали возводить в 1969 году, но так и не закончили. Официально не ввели в эксплуатацию и не обслуживали.
В 2015 году мост признали аварийным.
Единственный способ привести его в норму — это полностью демонтировать и построить заново.
Ранее в Барнауле спасли девушку, которая стояла на краю Нового моста.
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