Аверин послал журналистов в ответ на вопрос о дебоше в самолете из Барнаула

Life опубликовал видео, на котором журналисты попытались взять комментарий у актера Максима Аверина, устроившего дебош на борту самолета Барнаул — Москва. Артист назвал произошедшее недоразумением, а потом оскорбил журналистов.

Корреспонденты поймали Аверина на выходе из отделения полиции аэропорта и попросили объяснить, что случилось на борту.

«Вот ты дурак? Зачем ты ерундой занимаешься? Произошло недоразумение», — говорит актёр и в конце обратился ко всем присутствующим: «Ребят, да пошли вы в …».

Как ранее сообщалось, актер возвращался в Москву из Барнаула. Во время полета его директор Николай Коренев, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, оскорблял бортпроводников и не реагировал на замечания с их стороны. В конфликте поучаствовал и сам артист.

Известного актера оштрафовали на 500 рублей за хулиганство.