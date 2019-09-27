Аверин послал журналистов в ответ на вопрос о дебоше в самолете из Барнаула

Корреспонденты поймали Аверина на выходе из отделения полиции аэропорта и попросили объяснить, что случилось на борту.
«Вот ты дурак? Зачем ты ерундой занимаешься? Произошло недоразумение», — говорит актёр и в конце обратился ко всем присутствующим: «Ребят, да пошли вы в …».
Как ранее сообщалось, актер возвращался в Москву из Барнаула. Во время полета его директор Николай Коренев, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, оскорблял бортпроводников и не реагировал на замечания с их стороны. В конфликте поучаствовал и сам артист.
Известного актера оштрафовали на 500 рублей за хулиганство.