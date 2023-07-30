30 июля
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Жизнь

Август начнется с огромной луны, которую можно будет увидеть в Барнауле

Суперлуние можно будет в Барнауле 1 августа. Об этом сообщает "Наблюдательный Барнаул".

Суперлуние
Суперлуние
Наблюдательный Барнаул

В течение всей ночи 1 августа можно будет наблюдать полную Луну, которая будет казаться больше и ярче. Такой явление называют Суперлунием. Оно связано с тем, что расположение Луны по орбите вокруг Земли будет занимать ближайшую точку.

"Наш естественный спутник будет находиться низко над горизонтом и будет ярко светиться, отражая лучи Солнца", - сообщают в группе.

Суперлуние можно будет увидеть невооруженным глазом.

В прошлый раз барнаульцы наблюдали за большой Луной 3 июля. А новое Суперлуние ожидается 31 августа.

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