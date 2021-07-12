Авиакомпания подаст в суд на россиянина, который из-за духоты открыл аварийную дверь в самолете

Один из пассажиров рейса Москва-Анталья из-за неработающего кондиционера открыл дверь аварийного выхода. Всем пришлось ожидать замену самолета. Авиакомпания «Россия» подаст в суд, сообщает TourDom со ссылкой на релиз компании.

Авиакомпания в судебном порядке взыщет с пассажира понесенные убытки. Сумма потерь складывается из задержки рейса, замены воздушного судна на резервное и замену аварийного трапа на второй левой двери. По оценке эксперта TourDom это не меньше 100 тыс. долларов.

Как сообщает «Россия», пассажир во время подготовки рейса Москва — Анталья открыл вторую левую дверь. Так как самолет готовился к вылету, произошел автоматический выпуск аварийного надувного трапа. На момент открытия двери задержка вылета рейса составляла не более 20 минут. По данной причине пассажиры были высажены из самолета. задержка вылета составила 4 часа.

Нарушителя с рейса не сняли, не аннулировали билет и, «чтобы не задерживать вылет» полицию не вызывали.



В телеграм-канале Mash сообщается, что пассажиры жаловались на духоту, некоторые были близки к обмороку. Однако выходка с открытием аварийной двери им тоже не пришлась по душе: «Из-за этого подонка целый самолет в Турцию никуда не летит, потому что мужичку стало жарко в салоне и он открыл эвакуационный выход прямо в аэропорту. Теперь всех высаживают, и непонятно, полетим ли мы вообще», — комментирует очевидица.