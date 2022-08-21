Авиашоу, десант парашютистов. В Барнауле выпускники летного училища отметили свой праздник

Выпускники Барнаульского высшего военного училища летчиков на День авиации в Барнауле

Из года в год авиаторы слетаются сюда со всей страны, чтобы побывать там, где прошла их юность. И отметить День авиации (отмечался каждое третье воскресенье августа).

Летного, правда, давно училища нет (расформировано в 1999 году, — прим. ред). Но его выпускники на протяжении 24 лет встречаются, чтут традиции.

На плацу БЮИ собралось порядка 300 выпускников 21 августа. Очень много собралось авиаторов 1972-го, юбилейного года выпуска.

Традиционно, звучали песни Высоцкого на летную тематику. А потом колонной — кто в парадных кителях, кто в «гражданке» — под оркестр авиаторы прошествовали по проспекту Ленина на барнаульскую набережную.

Пилотажники — выпускники-асы училища — показали, как виртуозно управляют машинами. Петля Нестерова, кобра, бочка и другие фигуры высшего пилотажа.

Завершили праздничную программу парашютисты Барнаульского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России (аэродром Лесной).