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17 октября
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Жизнь

На Алтае проверяют и прививают домашнюю птицу от опасного вируса

Ветеринарная служба Алтайского края проводит комплекс мер по недопущению птичьего гриппа в регионе. От опасного вируса привито более 34 тыс. голов домашней птицы, сообщает сайт ведомства.

Гуси и утки.
Гуси и утки.
Анна Зайкова

С диагностической целью на наличие антител к вирусу гриппа птиц исследовано около 7 тыс. проб биологического материала. Все полученные результаты оказались отрицательными.

Что делать в случае опасности?

Государственная ветеринарная служба Алтайского края в свою очередь рекомендует владельцам индивидуальных хозяйств соблюдать условия подворного содержания всех видов домашней птицы в целях исключения контакта с дикой птицей. Незамедлительно сообщать ветеринарной службе о случаях массового заболевания и падежа домашней птицы, а также при обнаружении мест гибели дикой птицы в природных условиях.

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Олег Богданов

По требованию ветеринарных специалистов предоставлять домашнюю птицу для осмотра, выполнять их указания о проведении ветеринарно-санитарных мероприятий по профилактике и борьбе с гриппом птиц.

Чем опасен птичий грипп?

Грипп птиц — особо опасная, высококонтагиозная болезнь всех домашних, синантропных и диких птиц, поражает респираторные органы и желудочно-кишечный тракт.

Основными переносчиками и естественным резервуаром инфекции являются дикие перелетные птицы, особенно дикие утки, которые в период сезонной миграции могут способствовать распространению гриппа на огромные расстояния.

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