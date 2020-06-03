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3 июня
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Жизнь

Автобус из Усть-Коксы в Барнаул попытались «заминировать»

Житель Республики Алтай предстанет перед судом за ложный звонок на телефон 112 с сообщением о минировании межрегионального автобуса.

Телефон.
Телефон.
СС0

Инцидент произошел утром 3 июня. Неизвестный позвонил на телефон Службы спасения и сообщил, что транспортное средство заминировано. Оепративная группа и кинологи тут же выехали на автовокзал и обыскали автобус — взрывное устройство не обнаружено.

Как пишет «Интерфакс», вскоре был установлен и злоумышленник. Им оказался пассажир этого же автобуса.

Мужчина признался, что сделал это ради хулиганства, сообщает пресс-служба республиканского управления МВД.

Неудачная выходка дорого ему обойдется. По статье ст. 207 УК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) хулигану грозит либо крупный штраф, либо от 3 до 5 лет лишения свободы.

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