Автобус из Усть-Коксы в Барнаул попытались «заминировать»

Житель Республики Алтай предстанет перед судом за ложный звонок на телефон 112 с сообщением о минировании межрегионального автобуса.

Инцидент произошел утром 3 июня. Неизвестный позвонил на телефон Службы спасения и сообщил, что транспортное средство заминировано. Оепративная группа и кинологи тут же выехали на автовокзал и обыскали автобус — взрывное устройство не обнаружено.

Как пишет «Интерфакс», вскоре был установлен и злоумышленник. Им оказался пассажир этого же автобуса.

Мужчина признался, что сделал это ради хулиганства, сообщает пресс-служба республиканского управления МВД.

Неудачная выходка дорого ему обойдется. По статье ст. 207 УК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) хулигану грозит либо крупный штраф, либо от 3 до 5 лет лишения свободы.