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Жизнь

Автобус № 110 поменяет маршрут в Барнауле

С 12 июля по 30 сентября изменится маршрут автобуса № 110 «ЛДП „Спартак-2“ — Аэропорт».

Автомобили в Барнауле.
Автомобили в Барнауле.
Михаил Хаустов

Движение автобусов будет организовано по следующей схеме:

  • в прямом направлении: ЛДП «Спартак-2», ул. Большая Олонская, ул. Мамонтова, пл.им.В.Н.Баварина, пр-кт Ленина, пр-кт Строителей, Павловский тракт, ул. Фурманова, ул. Власихинская, ул. Сергея Ускова, ул. Взлетная, ул. Солнечная Поляна, Павловский тракт, Аэропорт,
  • в обратном направлении: Аэропорт, Павловский тракт, ул. Кедровая, ул. Дружбы, ул. Смоленская, ул. Малиновая 2-я, ул. Авиаторов, ул. Декоративная, ул. Малиновая, ул. Соловьиная, ул. Смородиновая, Павловский тракт, ул. Солнечная Поляна, ул. Взлетная, ул. Сергея Ускова, ул. Власихинская, ул. Фурманова, Павловский тракт, пр-кт Строителей, пр-кт Ленина, ул. Мамонтова, ул. Большая Олонская, «ЛДП «Спартак-2».
Новый маршрут автобуса №110.
Новый маршрут автобуса № 110.
barnaul.org

Это нужно, чтобы определить потребности жителей в транспортном обслуживании и оценить целесообразность маршрута, сообщили в администрации города.

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