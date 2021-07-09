Автобус № 110 поменяет маршрут в Барнауле

Движение автобусов будет организовано по следующей схеме:
- в прямом направлении: ЛДП «Спартак-2», ул. Большая Олонская, ул. Мамонтова, пл.им.В.Н.Баварина, пр-кт Ленина, пр-кт Строителей, Павловский тракт, ул. Фурманова, ул. Власихинская, ул. Сергея Ускова, ул. Взлетная, ул. Солнечная Поляна, Павловский тракт, Аэропорт,
- в обратном направлении: Аэропорт, Павловский тракт, ул. Кедровая, ул. Дружбы, ул. Смоленская, ул. Малиновая 2-я, ул. Авиаторов, ул. Декоративная, ул. Малиновая, ул. Соловьиная, ул. Смородиновая, Павловский тракт, ул. Солнечная Поляна, ул. Взлетная, ул. Сергея Ускова, ул. Власихинская, ул. Фурманова, Павловский тракт, пр-кт Строителей, пр-кт Ленина, ул. Мамонтова, ул. Большая Олонская, «ЛДП «Спартак-2».
Новый маршрут автобуса № 110.
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Это нужно, чтобы определить потребности жителей в транспортном обслуживании и оценить целесообразность маршрута, сообщили в администрации города.